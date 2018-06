Berlin (AFP) Neben dem Engagement im Rahmen der UN-Mission Minusma in Mali will die Bundesregierung auch den Ausbildungseinsatz der Bundeswehr in den Norden des afrikanischen Landes ausweiten. Darüber soll nach einem Bericht von "Spiegel Online" vom Montag das Bundeskabinett am Mittwoch entscheiden. Das Magazin berief sich auf ein Schreiben von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) an die Fraktionsvorsitzenden im Bundestag.

