Berlin (AFP) Drei Jahre nach dem Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch mit mehr als 1100 Toten fordern die Grünen im Bundestag gesetzliche Regelungen in der EU gegen die Ausbeutung von Textilarbeitern. "Was wir brauchen, sind klare Regeln für den gesamten EU-Binnenmarkt. Textilien müssen lückenlos rückverfolgbar sein, Menschenrechte sind einzuhalten", sagte Renate Künast, die Vorsitzende des Verbraucherausschusses, dem "Tagesspiegel" vom Montag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.