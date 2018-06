Frankfurt/Main (AFP) Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will trotz hoher Beliebtheitswerte in ganz Deutschland in der Landespolitik bleiben. "Eine bundespolitische Karriere ziehe ich nicht in Betracht", sagte Kretschmann der "Frankfurter Rundschau" (Montagsausgabe). "Ich muss jetzt eine neue und nicht ganz einfache Koalition schmieden", sagte er im Hinblick auf die Koalitionsgespräche mit der CDU. "Und ich glaube, ich werde dafür in Baden-Württemberg gebraucht."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.