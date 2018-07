New York (dpa) - "Die Chefin" hat den Superheldenfilm "Batman v Superman: Dawn of Justice" vom Thron der nordamerikanischen Kinocharts gestoßen. Die Komödie spielte zum Start an den Kinokassen in den USA und Kanada am Wochenende rund 23,48 Millionen Dollar ein und setzte sich damit knapp an die Spitze, wie der "Hollywood Reporter" berichtete. Der Film mit Melissa McCarthy in der Hauptrolle kommt in Deutschland in rund zwei Wochen in die Kinos. Auf dem dritten Platz landete der Animationsfilm "Zoomania" mit rund 14,4 Millionen Dollar, der seit Anfang März in Deutschland zu sehen ist.

