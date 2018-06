Gelsenkirchen (dpa) - Mit dem 2:2 im Revierderby bein FC Schalke 04 hat sich Borussia Dortmund wohl aus dem Meisterrennen in der Fußball-Bundesliga verabschiedet. Schließlich beträgt der Abstand auf den FC Bayern fünf Spieltage vor dem Saisonende nun bereits sieben Punkte. Von einem Rückschlag wollte dennoch kaum jemand reden. Alle Konzentration gilt nun dem Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League am Donnerstag beim FC Liverpool und Ex-Trainer Jürgen Klopp. Alle Dortmunder zeigten Verständnis für die Entscheidung von Trainer Thomas Tuchel, gleich acht Spieler zu schonen.

