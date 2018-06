München (SID) - Kapitän Philipp Lahm sieht "Probleme" im Spiel von Fußball-Rekordmeister Bayern München und hat seinen Mitspielern vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Benfica Lissabon am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) die Sinne geschärft. Er zweifle zwar nicht am Weiterkommen, sagte Lahm dem kicker, aber: "Wir müssen präziser spielen."

Diese Präzision habe den Münchnern zuletzt häufiger, besonders aber im Hinspiel gegen Benfica (1:0) gefehlt. "Da haben wir den Gegner in dessen Hälfte nicht ausreichend unter Druck gesetzt", sagte Lahm. Außerdem habe die Mannschaft in den vergangenen Spielen "einige Male etwas die gedankliche Frische" vermissen lassen.

Lahm kritisierte weiter: "Zuletzt hatten wir Probleme in unserem Spiel: Bei Ballbesitz mangelte es an Genauigkeit, wir haben zu viele Fehler im Passspiel gemacht und falsche Entscheidungen getroffen. Das sollten wir schnellstens verbessern."

Der Spielführer (32) sieht die Bayern dennoch nicht in einer schlechten Phase: "Defensiv stehen wir gut, wir gewinnen. Das ist also Meckern auf ganz hohem Niveau. Trotzdem müssen wir die Effizienz verbessern."

Und das möglichst schnell, schließlich stehen nach Lissabon weitere "Endspiele" an wie am Dienstag kommender Woche (19. April) im Halbfinale des DFB-Pokals gegen Werder Bremen. Das Triple ist aus Lahms Sicht dennoch nicht entscheidend für die Beurteilung der dreijährigen Amtszeit von Trainer Pep Guardiola, die im Sommer endet. Der Katalane habe "auch so gute Arbeit geleistet. Und noch ist alles möglich..."