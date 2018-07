New York (AFP) Die Waffenruhe im Jemen ist am ersten Tag ihres Inkrafttretens im Großen und Ganzen befolgt worden. Es gebe noch einige Nester der Gewalt, sagte UN-Sprecher Stephane Dujarric am Montagabend in New York. Doch "scheint die Feuerpause weitgehend zu halten". Es gab Berichte, wonach die Huthi-Rebellen rund um Taes angriffen. Die Rebellen warfen der arabischen Koalition vor, aus der Luft angegriffen zu haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.