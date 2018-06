Istanbul (dpa) - Die Türkei hat den Wunsch nach Strafverfolgung des Satirikers Jan Böhmermann wegen eines umstrittenen Erdogan-Gedichts bestätigt. Eine entsprechende diplomatische Note sei an die deutschen Behörden gesendet worden, sagte ein Sprecher von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Die Bundesregierung will die Forderung prüfen. Böhmermann hatte das Schmähgedicht über Erdogan in seiner satirischen TV-Show "Neo Magazin Royale" präsentiert - und vorher darauf hingewiesen, dass so etwas in Deutschland nicht erlaubt sei.

