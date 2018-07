Berlin (dpa) - In Deutschland sollen nach einem Medienbericht im Vorjahr 5835 minderjährige Flüchtlinge verschwunden sein. Die Zahl gehe aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine

Parlamentsanfrage hervor, berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe. Anfang Februar hatte das Bundesfamilienministerium allerings mitgeteilt, es gebe keine belastbaren Hinweise, dass in Deutschland Tausende alleinreisende Flüchtlingskinder verschwunden sein könnten. In diesem Zusammenhang wurde auf "Vielfachzählungen" oder andere Registrierungsfehler verwiesen.

