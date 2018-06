Hamm (dpa) - Mit einer Millionenklage gegen den Essener Energieriesen RWE beschäftigt sich am Vormittag das Oberlandesgericht in Hamm. In einer Berufungsverhandlung geht es dabei um den geplatzten gemeinsamen Kauf des russischen Stromversorgers TGK-2 durch RWE und den russischen Sintez-Konzern. 2008 hatten sich die Deutschen kurzfristig aus dem Geschäft zurückgezogen. Das russische Unternehmen des Oligarchen Leonid Lebedew verlangte daraufhin Schadenersatz über 691 Millionen Euro von RWE und dem damaligen Vorstandsvorsitzenden Jürgen Großmann. Begründung: Vertragsbruch.

