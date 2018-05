Al-Faschir (AFP) In der sudanesischen Konfliktregion Darfur haben die Menschen am Montag in einem Referendum über die künftige Verwaltungsstruktur abgestimmt. Es geht dabei um die Frage, ob Darfur weiter aus fünf Einzelstaaten bestehen soll oder als ein einziger Bundesstaat geführt werden soll. Bislang setzt sich Darfur aus den Staaten Gharb (Westen), Schamal (Norden), Dschanub (Süden), Scharq (Osten) und Wasat (Zentrum) zusammen. Die Wahllokale öffnete um 08.00 Uhr (MESZ).

