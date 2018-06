Kabul (AFP) Die afghanischen Taliban haben den Beginn ihrer jährlichen "Frühjahrsoffensive" verkündet. In einer Erklärung kündigten die islamistischen Rebellen am Dienstag "großangelegte Attacken auf feindliche Stellungen" im ganzen Land an. Die Offensive trägt den Namen "Operation Omari", um an den verstorbenen Taliban-Anführer Mullah Omar zu erinnern.

