Brüssel (AFP) Ein Streik der Fluglotsen hat am Dienstag für erhebliche Behinderungen im belgischen Flugverkehr gesorgt. Zahlreiche Verbindungen an den Flughäfen Brüssel-Zaventem und Charleroi mussten verschoben oder gestrichen werden, wie die Behörden mitteilten. Am Brüsseler Flughafen, der nach dem Selbstmordanschlag am 22. März erst vor einigen Tagen wieder zum Normalbetrieb zurückgekehrt war, wurde der Flugbetrieb am Nachmittag und Abend zeitweise komplett eingestellt.

