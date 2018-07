Shanghai (AFP) Der chinesische Internetriese Alibaba übernimmt die Mehrheit an der Verkaufsplattform Lazada aus der Berliner Start-up-Schmiede Rocket Internet. Alibaba investiere insgesamt eine Milliarde Dollar (877 Millionen Euro) und übernehme mit einer Kapitalerhöhung und der Übernahme von Anteilen anderer Investoren die Kontrolle bei Lazada, teilte der chinesische Internethändler am Dienstag mit. Rocket Internet ließ sich einen Anteil von 9,1 Prozent an Lazada abkaufen.

