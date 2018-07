Berlin (AFP) Der Bundestag wird voraussichtlich Anfang Juni die seit längerem geplante Resolution zum Massaker an den Armeniern vor über 100 Jahren beschließen. Als wahrscheinlichen Termin nannte Unions-Parlamentsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer (CDU) am Dienstag in Berlin den 2. Juni. Ursprünglich war dafür der 24. April im Gespräch gewesen, der 101. Jahrestag des Massakers im Osmanischen Reich.

