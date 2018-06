Brüssel (AFP) Die EU-Kommission will Großkonzernen die Verschiebung von Gewinnen in Steuerparadiese erschweren. Alle in Europa tätigen multinationalen Unternehmen sollen künftig Steuerzahlungen und Gewinne nach Ländern aufschlüsseln und veröffentlichen, wie EU-Finanzkommissar Jonathan Hill am Dienstag in Straßburg ankündigte. Diese Offenlegungspflicht soll demnach auch für Steueroasen außerhalb Europas gelten. Ziel ist es, missbräuchliche Steuerpraktiken offenzulegen.

