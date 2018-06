Osnabrück (AFP) Die Grünen im Bundestag haben die Haltungsbedingungen bei der Kaninchenmast in Deutschland bemängelt. Mastkaninchen hätten gerade einmal eine Fläche von knapp über drei DIN A4-Seiten in ihren Käfigen, sagte Fraktionsvize Oliver Krischer der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Dienstag. Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) nehme dies tatenlos hin und sei damit "in Wahrheit ein Minister für Tierquälerei".

