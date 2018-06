Berlin (AFP) Kritisch zum Umgang der Bundesregierung und von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit der türkischen Regierung hat sich der Kurdenpolitiker Selahattin Demirtas geäußert. "Nur um die Flüchtlinge loszuwerden, über verheerende Menschenrechtsverletzungen in der Türkei zu schweigen, verstößt gegen die Grundsätze der Europäischen Union", sagte Demirtas am Dienstag in Berlin bei einem Treffen mit Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne).

