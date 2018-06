Köln (SID) - NHL-Profi Dennis Seidenberg wird der deutschen Nationalmannschaft bei der Eishockey-WM in Russland (6. bis 22. Mai) voraussichtlich nicht zur Verfügung stehen. "Ich rechne nicht mit ihm", sagte Bundestrainer Marco Sturm dem Fachmagazin Eishockey News.

Verteidiger Seidenberg (34) hat mit den Boston Bruins in der nordamerikanischen Profiliga die Play-offs verpasst und wäre damit zumindest theoretisch verfügbar. "Ich habe jetzt aktuell noch nicht mit ihm gesprochen, wollte ihm nach dem enttäuschenden Aus erst mal Zeit lassen", sagte der deutsche NHL-Rekordspieler Sturm (37). In der vergangenen Woche habe Seidenberg ihm erklärt, dass er noch verletzt sei. Der Schwenninger, 2011 mit Boston Stanley-Cup-Sieger, war zuletzt 2008 in Kanada bei einer WM für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bund (DEB) aufgelaufen.

Tobias Rieder (23) von den Arizona Coyotes wird in den kommenden Tagen das Nationalteam in der Vorbereitung verstärken. Jungstar Leon Draisaitl (20/Edmonton Oilers) stößt eine Woche später zur Mannschaft.