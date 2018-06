Washington (AFP) Der Internationale Währungsfonds (IWF) sieht in dem möglichen Austritt Großbritanniens aus der EU eine erhebliche Bedrohung für die globale wirtschaftliche Stabilität. Schon jetzt habe das für den 23. Juni geplante Referendum der Briten über die EU-Mitgliedschaft "Unsicherheit für Investoren geschaffen", warnte der IWF in seinem am Dienstag veröffentlichten Weltwirtschaftsausblick.

