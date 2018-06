Paris (AFP) Als Reaktion auf Missbrauchsskandale gründet die katholische Kirche in Frankreich Ansprechstellen für Betroffene und eine unabhängige Expertenkommission. Es müsse "Licht" in alle Fälle von Kindesmissbrauch durch Priester gebracht werden, sagte der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Georges Pontier, am Dienstag in Paris. Das gelte auch für ältere Fälle.

