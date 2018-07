Lissabon (SID) - Bayern München kann am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League bei Benfica Lissabon Kingsley Coman einsetzen. Der 19 Jahre alte Franzose trat am Dienstagnachmittag die Reise mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister nach Portugal an. Offensivspieler Coman, der zuletzt über leichte muskuläre Probleme geklagt hatte, absolvierte die Einheiten am Montag und Dienstag offenbar ohne Probleme.

Noch zu früh kommt die Partie im Estadio da Luz dagegen für Medhi Benatia. Der Abwehrspieler trainierte nach seiner Muskelverletzung zwar schon wieder mit der Mannschaft, blieb aber in München. Verzichten muss Trainer Pep Guardiola zudem weiterhin auf Arjen Robben, Jerome Boateng und Holger Badstuber.

Ein Comeback von Superstar Robben ist weiterhin nicht absehbar. Er könne keine Prognose abgeben, hatte Sportvorstand Matthias Sammer bereits am Montag gesagt. Der 32 Jahre alte Niederländer steht wegen Adduktorenproblemen bereits seit Mitte März nicht zur Verfügung. Dagegen sei Weltmeister Boateng (Muskelriss im Adduktorenbereich) laut Sammer auf einem "sehr, sehr guten Weg".