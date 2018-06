Cottbus (SID) - Der abstiegsbedrohte Fußball-Drittligist Energie Cottbus hat sich von Trainer Vasile Miriuta getrennt und den ehemaligen Coach Claus-Dieter Wollitz als Nachfolger verpflichtet. Das bestätigte der Verein am Dienstagmorgen. Wollitz erhält zunächst einen Vertrag bis zum Saisonende.

Der 47-Jährige Miriuta hatte mit den Lausitzern bei einer Tordifferenz von 0:9 nur einen Punkt aus den letzten vier Spielen geholt. "Es ist überaus bedauerlich, weil Vasile Miriuta stets mit ganzem Herzen bei der Sache war. Trotz seines großen Engagements sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass wir der Mannschaft einen neuen Impuls geben müssen", sagte Vereinspräsident Wolfgang Neubert.

Nach einer enttäuschenden Saison hatten die Fans des ehemaligen Bundesligisten in einem offenen Brief am Montagabend den geschlossenen Rücktritt der Vereinsführung gefordert. Die Cottbuser stehen fünf Spieltage vor Saisonende auf einem Abstiegsplatz und haben als Tabellen-18. nach 33 Spieltagen nur magere 35 Punkte auf ihrem Konto. Am vergangenen Samstag setzte es ein 0:3 bei Preußen Münster.

Nun soll Wollitz die Cottbuser retten. Der Fußballlehrer arbeitete bereits von 2009 bis 2011 beim FC Energie und entfachte nach dem Abstieg aus der Bundesliga eine neue Euphorie. Nun soll der 50-Jährige, der zuletzt als Trainer bei Viktoria Köln arbeitete, Punkte im Kampf gegen den Abstieg sammeln. "Wir danken Pele Wollitz, dass er diese Aufgabe übernimmt und sich in prekärer Situation zur Verfügung stellt. Nach wie vor sind wir fest davon überzeugt, dass wir in der Liga bleiben", sagte Neubert.

Der gebürtige Rumäne Miriuta hatte Cottbus erst im September 2015 übernommen. Zuvor war der frühere Energie-Profi beim Klub aus Brandenburg bereits als Coach im Nachwuchs tätig.