Rom (AFP) Das italienische Parlament hat am Dienstag in abschließender Lesung eine bedeutende Verfassungsreform zur Vereinfachung der Gesetzgebung beschlossen. 361 Abgeordnete stimmten für das Vorhaben, das für mehr politische Stabilität sorgen und das bisherige System zweier gleichberechtigter Parlamentskammern abschaffen soll. Bevor die Reform in Kraft treten kann, müsse sie im Oktober durch ein Referendum bestätigt werden.

