Berlin (dpa) - Bei einem Großeinsatz gegen mutmaßlich kriminelle Mitglieder eines arabischen Familienclans in Berlin sind sechs Männer festgenommen worden. Gegen die Verdächtigen hätten Haftbefehle vorgelegen, sagte ein Polizeisprecher. An dem Einsatz in mehreren Stadtteilen seien 220 Beamte beteiligt gewesen, davon 60 SEK-Kräfte. Es wurden Schmuck, Bargeld, ein Porsche und eine Schusswaffe sichergestellt. Der Einsatz richtete sich unter anderem gegen Verdächtige im Zusammenhang mit einem spektakulären Raub im KaDeWe.

