Las Vegas (dpa) - Der R&B-Sänger The Weeknd (26) ist in diesem Jahr größter Favorit bei den renommierten Billboard Music Awards. Der kanadische Musiker ("Can't Feel My Face") ist 19 Mal in 16 Kategorien nominiert worden, wie das US-Fachmagazin am Montag bekanntgab.

Er könnte unter anderem als bester Künstler, bester R&B-Künstler und für das beste Album ("Beauty Behind The Madness") ausgezeichnet werden. In einigen Kategorien ist er mehrfach vertreten, wie etwa in "Top R&B Song" mit gleich drei Songs. Die Preise werden am 22. Mai in Las Vegas verliehen.

Auch zwei weitere Kanadier könnten bei der Verleihung groß abräumen: Justin Bieber (22) wurde für elf, Rapper Drake (29) für zehn Preise nominiert. Bei den weiblichen Künstlern gelten Adele (27) und Taylor Swift (26) als Favoriten.

Auch deutsche Musiker könnten einen Billboard Music Award bekommen. Der Produzent Zedd (26) aus Kaiserslautern ist als bester elektronischer Künstler und für das beste Dance-Album ("True Colors") nominiert, der in Hamburg geborene DJ Felix Jaehn (21) könnte mit "Cheerleader" den Preis für den bestverkauften Song einheimsen.

Die Billboard Music Awards werden jährlich an die erfolgreichsten Künstler des Jahres in den USA verliehen. Auswahlkriterien sind etwa Chartplatzierungen, Streamingzahlen und die Radiopräsenz eines Interpreten.