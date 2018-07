Tripolis (AFP) Die neue UN-gestützte Einheitsregierung in Libyen bemüht sich um parlamentarische Unterstützung. Auf einer für Montag anberaumten Sitzung solle das international anerkannte Parlament des Krisenstaats der Regierung sein Vertrauen aussprechen, gaben Parlamentsabgeordnete am Dienstag bekannt. Damit will die neue Führung in Tripolis ihren Machtanspruch festigen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.