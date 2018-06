Brüssel (AFP) Nach fast zweijähriger Funkstille wollen die Nato und Russland ihre Zusammenarbeit kommende Woche wiederaufnehmen. Der Nato-Russland-Rat werde am 20. April wieder tagen, sagte eine Sprecherin des Bündnisses der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag. Bei dem Treffen soll unter anderem über den Ukraine-Konflikt sowie die Lage in Syrien und Afghanistan gesprochen werden.

