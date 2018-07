Brüssel (AFP) Die EU-Kommission hat sich "sehr besorgt" über Vorbereitungen Österreichs für Grenzkontrollen am Brenner-Pass zu Italien gezeigt. Sollten die Pläne umgesetzt werden, "müssen wir sie sehr ernsthaft prüfen", sagte eine Kommissionssprecherin am Dienstag in Brüssel. "Der Brenner-Pass ist zentral für die Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union."

