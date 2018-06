Ramallah (AFP) Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hat "dringend" eine UN-Resolution gefordert, um den israelischen Siedlungsbau im besetzten Westjordanland zu stoppen. Der Siedlungsbau dort habe "die Zweistaatenlösung ernsthaft in Gefahr gebracht", sagte Abbas der Nachrichtenagentur AFP, bevor er am Dienstag zu einer Reise in zahlreiche Länder aufbrach, darunter auch Deutschland.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.