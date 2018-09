Manresa (SID) - Die deutschen Wasserballerinnen bleiben in der Weltliga nach einer herben Pleite weiter sieglos. Am fünften Spieltag der Europa-Gruppe A unterlag die Auswahl des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) in Manresa mit 2:21 (0:7, 1:5, 0:3, 1:6) beim EM-Vierten Spanien, der sich vergangenen Monat einen der lediglich acht Olympiastartplätze gesichert hatte.

Die deutschen Tore erzielten Bianca Seyfert und die erst 16-jährige Aylin Fry, die in der katalanischen Provinzstadt ihr zweites A-Länderspiel bestritt. Im letzten Weltliga-Spiel trifft die DSV-Auswahl am 3. Mai in Heidelberg auf den EM-Fünften Griechenland.