Damaskus (AFP) Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat nach palästinensischen Angaben den Großteil des palästinensischen Lagers Jarmuk im Süden der syrischen Hauptstadt Damaskus erobert. Die Kämpfe hätten am Freitag begonnen, bis zum Dienstag habe der IS seinen einstigen Verbündeten, den Al-Kaida-Ableger Al Nusra, aus 60 Prozent des Lagers vertrieben, sagte ein Vertreter der Palästinensischen Befreiungsorganisation PLO der Nachrichtenagentur AFP.

