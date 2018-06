Istanbul (AFP) Zwei Tage nach einem Anschlag von Islamisten ist ein syrischer Journalist in der Türkei seinen Verletzungen erlegen. Der Journalist Mohammed Saher al-Schurkat, der sich als Gegner der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) profiliert hatte, sei am Dienstag an den Folgen von Schussverletzungen am Kopf gestorben, teilten syrische Aktivisten aus Schurkats Umfeld mit. Zu dem Anschlag in der türkischen Stadt Gaziantep hatte sich der IS bekannt.

