New York (AFP) Handschriftliche Entwürfe des russischen Schriftstellers Boris Pasternak für seinen Erfolgsroman "Doktor Schiwago" sind bei einer Auktion in New York für umgerechnet knapp 68.000 Euro versteigert worden. Das von dem Auktionshaus Bonhams angebotene Paket umfasste Entwürfe des dritten und des vierten Kapitels sowie ein Gedicht an die Muse des Autors, die Dichterin Olga Iwinskaja.

