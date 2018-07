Dortmund (AFP) Bei einem Brand in einem achtgeschossigen Wohnhaus in Dortmund sind 22 Menschen verletzt worden, mehrere von ihnen schwer. Das Feuer brach am späten Dienstagnachmittag im Keller des Gebäudes aus, wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Die Brandursache war zunächst unbekannt, die Polizei nahm Ermittlungen auf.

