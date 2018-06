Hamburg (AFP) Der emeritierte Kurienkardinal Walter Kasper setzt sich weiter kritisch mit dem Familienbild der katholischen Kirche auseinander. "Die Idealfamilie gibt es nicht", sagte Kasper in einem Interview mit der am Donnerstag erscheinenden Wochenzeitung "Die Zeit". "Was man kirchenrechtlich 'irreguläre Situationen' nennt, kommt praktisch in jeder Familie vor." Kasper gilt als Reformer in Fragen des Familienbilds und eckt damit bei konservativen Kardinälen an.

