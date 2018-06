Paris (AFP) Im Streit um die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) hat Frankreich Deutschland aufgerufen, die Unabhängigkeit der Notenbank zu achten. "Unsere deutschen Freunde" müssten sich daran erinnern, dass sie selbst in der Vergangenheit auf die Unabhängigkeit der EZB gepocht hätten, sagte Finanzminister Michel Sapin am Mittwoch in Paris. "Die Deutschen dürfen nicht ihre guten Angewohnheiten verlieren."

