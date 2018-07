Bonn (AFP) Die Zahl der an der Brancheninitiative Tierwohl teilnehmenden Betriebe steigt. Weitere 279 Geflügelhalter würden sehr wahrscheinlich aufgenommen, teilte die Initiative am Mittwoch in Bonn mit. Zunächst müssten die Mastbetriebe sich aber einer Prüfung unterziehen. Voraussichtlich würden "in Kürze" rund 76,3 Millionen Hähnchen und Puten zusätzlich von den Maßnahmen profitieren, teilte die Initiative weiter mit.

