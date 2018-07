Rosenheim (AFP) Gut zwei Monate nach dem Zugunglück bei Bad Aibling ist ein weiteres Opfer seinen schweren Verletzungen erlegen. Wie die bayerische Polizei mitteilte, starb ein 46-Jähriger aus dem Landkreis Rosenheim am Mittwoch in einer Münchener Klinik. Der Mann ist das zwölfte Todesopfer. Laut Polizei war er bei dem Zugunglück am 9. Februar schwer verletzt worden. Sein Leichnam soll demnach obduziert werden.

