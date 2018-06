Brüssel (AFP) Das neu verhandelte Datenschutzabkommen zwischen der Europäischen Union und den USA ist bei einem unabhängigen Beratungsgremium der EU-Kommission auf Kritik gestoßen. Das Abkommen "Privacy Shield" sei "ziemlich schwer zu verstehen" und in sich "manchmal widersprüchlich", sagte Isabelle Falque-Pierrotin, Vorsitzende der Artikel-29-Datenschutzgruppe (G29), am Mittwoch in Brüssel. Die europäischen Grundrechte auf Datenschutz seien außerdem nicht ausreichend geschützt.

