Straßburg (AFP) Das Europaparlament hat sich "ernsthaft besorgt" über die "effektive Lähmung" des Verfassungsgerichts in Polen geäußert und vor einer Gefahr für Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit in dem osteuropäischen Land gewarnt. Die polnische Regierung müsse "unverzüglich" die Entscheidungen des Verfassungsgerichts beachten, forderte das Straßburger Parlament am Mittwoch in einer Entschließung. Außerdem müsse Warschau die Empfehlungen des Europarats zur Wahrung der Rechtsstaatlichkeit "uneingeschränkt" umsetzen.

