London (dpa) - Der Ex-Mann von US-Schauspielerin und Sängerin Liza Minnelli (70) ist tot. David Gest wurde Medienberichten zufolge am Dienstag in einem Londoner Hotel tot aufgefunden. Gests Anwalt bestätigte der Deutschen Presse-Agentur den Tod seines Mandanten. Er wurde 62 Jahre alt.

Der US-amerikanische Entertainer und TV-Produzent plante für diesen Sommer eine Tournee durch Großbritannien mit dem makabren Namen "David Gest is not dead but alive with soul" - "David Gest ist nicht tot, sondern am Leben mit Soul". In der Show sollten verschiedene Soul-Sänger auftreten.

Gest hatte sich 2001 einen Namen gemacht als Produzent einer TV-Sendung über Michael Jackson, mit dem er persönlich befreundet war. Die beiden kannten sich aus gemeinsamen Kindheitstagen in Kalifornien.

2002 heiratete er Liza Minnelli. Bei der Hochzeit traten Michael Jackson und Hollywood-Schauspielerin Elizabeth Taylor als Trauzeugen auf. Die beiden trennten sich kurze Zeit später. 2007 wurde die Ehe geschieden. Gest hatte Minnelli zuvor verklagt, weil sie ihn angeblich im Alkoholrausch misshandelt haben soll. Minnelli wiederum behauptete, Gest habe ihr mindestens zwei Millionen Dollar gestohlen. Der Streit wurde außergerichtlich beigelegt.

Zuletzt war David Gest im britischen Fernsehen als Teilnehmer der Reality-Show "Celebrity Big Brother" zu sehen.