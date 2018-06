Paris (AFP) Die bei den Pariser Anschlägen attackierte Konzerthalle Bataclan soll spätestens im November wieder öffnen und hat bereits erste Konzerte angesetzt. Der britische Rockmusiker Peter Doherty wird am 16. November und damit nahezu genau ein Jahr nach dem blutigen Anschlag in dem Musikclub auftreten, wie die Betreiber am Mittwoch mitteilten. Zwei Tage später gibt der senegalesische Sänger Youssou N'Dour ein Konzert.

