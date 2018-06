Paris (AFP) Bei der Detonation einer Mine sind im westafrikanischen Mali drei französische Soldaten getötet worden. Nach dem Tod eines ersten Soldaten am Dienstag seien zwei weitere Soldaten ihren schweren Verletzungen erlegen, teilte die französische Präsidentschaft am Mittwoch in Paris mit. Die Soldaten waren am Dienstagmorgen nahe der nordmalischen Stadt Tessalit mit ihrem gepanzerten Fahrzeug auf eine Mine gefahren.

