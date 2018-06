Berlin (dpa) - Vor der neuen Runde der Syrien-Friedensverhandlungen in Genf hat Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier vor einem Scheitern gewarnt. Steinmeier appellierte sowohl an das Regime von Machthaber Baschar al-Assad als auch an die Opposition, "sich an der Suche nach Lösungen beteiligen und nicht auf Zeit spielen". Die dritte Verhandlungsrunde unter Leitung des UN-Sondervermittlers Staffan da Mistura soll am Abend beginnen. In den ersten beiden Runden gab es keine Annäherung. Die vereinbarte Waffenruhe wird immer wieder gebrochen. Zuletzt wurden die Kämpfe wieder heftiger.

