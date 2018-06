Wolfsburg verpasst Halbfinale - 0:3 bei Real Madrid

Madrid (dpa) - Der VfL Wolfsburg hat den erstmaligen Einzug ins Halbfinale der Champions League verpasst. Der Fußball-Bundesligist verlor am Dienstag im Viertelfinal-Rückspiel bei Real Madrid durch einen Dreierpack von Cristiano Ronaldo mit 0:3 (0:2) und scheiterte damit trotz des 2:0 aus dem ersten Aufeinandertreffen vor einer Woche. Der portugiesische Superstar (16./17./77. Minute) besiegelte das Aus für die Wolfsburger fast im Alleingang. Das letztlich übermächtige Real um den deutschen Weltmeister Toni Kroos steht zum sechsten Mal in Serie im Halbfinale der europäischen Königsklasse.

ManCity erreicht Königsklassen-Halbfinale - PSG und Ibrahimovic raus

Manchester (dpa) - Manchester City steht erstmals im Halbfinale der Champions League und hat die Titelträume von Paris Saint-Germain und Zlatan Ibrahimovic beendet. Durch einen Treffer des früheren Wolfsburgers Kevin De Bruyne (76. Minute) gewannen die Citizens nach dem 2:2 aus dem Hinspiel das zweite Duell mit dem Team um Fußball-Torwart Kevin Trapp 1:0 (0:0). Trapp verursachte einen Foulelfmeter, den jedoch Sergio Agüero verschoss (29.). ManCity könnte damit in der Königsklasse weiter auf den FC Bayern und seinen nächsten Coach Pep Guardiola treffen, die Münchner wollen am Mittwoch bei Benfica Lissabon ins Halbfinale einziehen.

DFB-Frauen lösen EM-Ticket mit 2:0 gegen Kroatien

Osnabrück (dpa) - Die deutschen Fußball-Frauen haben sich vorzeitig für die Europameisterschaft 2017 in den Niederlanden qualifiziert. Die Mannschaft von Bundestrainerin Silvia Neid gewann am Dienstag in Osnabrück mit 2:0 (1:0) gegen Kroatien und führt die Qualifikationsgruppe 5 nach dem sechsten Sieg im sechsten Spiel souverän an. Mit 18 Punkten ist dem DFB-Team in den ausstehenden Partien der Gruppensieg nicht mehr zu nehmen. Vor 8726 Zuschauern in der Osnatel-Arena erzielten Dzsenifer Marozsan (32. Minute) und Anja Mittag (50.) die Tore für den Europameister.

Berlin Volleys gewinnen erstes Halbfinale gegen Lüneburg mühsam 3:2

Berlin (dpa) - Die Berlin Volleys haben den ersten Schritt zum Erreichen des Endspiels um die deutsche Volleyball-Meisterschaft geschafft. Zum Auftakt des Playoff-Halbfinals gewann der Hauptstadtclub am Dienstag gegen die SVG Lüneburg mühsam mit 3:2 (25:20, 26:24, 23:25, 18:25, 15:12).

Ward wird Sturm-Assistent bei Eishockey-WM

Landshut (dpa) - Der frühere Mannheimer Meistercoach Geoff Ward wird Assistent von Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm bei der WM in Russland. Ob der Kanadier bereits am Sonntag beim Test in Landshut gegen Schweden (16.45 Uhr) mit an der Bande steht, sei allerdings noch offen, sagte Sturm am Dienstag. Ward werde erst am Sonntag in Deutschland erwartet. Auf die Schweden trifft die deutsche Auswahl zudem bereits am Samstag (15.30 Uhr/jeweils Sport1) in Rosenheim.

Cortina neuer Eishockey-Trainer in Schwenningen

Villingen-Schwenningen (dpa) - Der frühere Eishockey-Bundestrainer Pat Cortina wird neuer Coach der Schwenninger Wild Wings. Der 51 Jahre alte Kanadier unterschrieb bei den Schwaben, die als Tabellenletzter die Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verpasst hatten, einen Vertrag bis Sommer 2018. "Wir sind froh, dass wir mit Pat Cortina einen sehr erfahrenen Trainer verpflichten konnten, der die Liga und einige unserer Spieler bereits kennt", sagte Wild-Wings-Manager Jürgen Rumrich am Dienstag.

Tennis-Star Federer siegt bei Comeback nach Knieverletzung

Monte Carlo (dpa) - Der Schweizer Roger Federer ist nach seiner Meniskusverletzung mit einem Sieg auf die Tennis-Tour zurückgekehrt. Der frühere Weltranglisten-Erste setzte sich am Dienstag beim Masters-Turnier in Monte Carlo mit 6:3, 6:4 gegen den Spanier Guillermo Garcia-López durch. Für Federer war es der erste Auftritt seit seinem Halbfinal-Aus bei den Australian Open.

Rumänische Biathletin Tofalvi positiv auf Meldonium getestet

Salzburg (dpa) - Die rumänische Biathletin Eva Tofalvi ist positiv auf das verbotene Medikament Meldonium getestet worden. Die Athletin habe auf ihr Recht, die B-Probe zu öffnen, verzichtet, teilte der Weltverband IBU am Dienstag mit. Damit gilt das Vergehen als Dopingfall. Die Probe war am 8. März in Oslo außerhalb eines Wettkampfs genommen worden.