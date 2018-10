Multan (AFP) Beim Zusammenstoß eines Busses mit einem Lastwagen sind in Pakistan mindestens 19 Menschen getötet worden, darunter zwei Kinder. Der Unfall am Mittwochmorgen ereignete sich in der Nähe der Stadt Theekriwala in der Provinz Punjab. Nach Angaben der Polizei war "zu schnelles und rücksichtsloses Fahren" der Grund für das Unglück. 19 Businsassen, darunter zwei Kinder, seien getötet worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.