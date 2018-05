Madrid (AFP) Gut ein Jahr nach dem islamistischen Angriff auf einen jüdischen Supermarkt in Paris ist in Spanien ein Verdächtiger festgenommen worden. Der Franzose steht nach Angaben der spanischen Polizei im Verdacht, die Waffen für den Überfall im Januar 2015 geliefert zu haben. Dabei erschoss der IS-Anhänger Amédy Coulibaly in der französischen Hauptstadt vier Menschen.

