Seoul (AFP) In Südkorea ist am Mittwoch ein neues Parlament gewählt worden. Trotz großer Unzufriedenheit besonders in der jungen Generation lag die konservative Regierungspartei Saenuri von Präsidentin Park Geun Hye in Umfragen in Führung - sie kann wie vor vier Jahren mit einer einfachen Mehrheit rechnen. Grund ist nicht zuletzt die Zerstrittenheit des linken Lagers.

