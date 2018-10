Juba (AFP) Im Südsudan sind zwei Mitarbeiter einer dänischen Hilfsorganisation erschossen worden. Die beiden Südsudanesen, die im Auftrag der Danish Demining Group (DDG) Landminen und nicht explodierte Bomben entschärften, seien in der südlichen Region Yei auf dem Weg zur Arbeit erschossen worden, teilte die Organisation am Mittwoch mit. Das Fahrzeug des Minenräumteams sei in einen Hinterhalt geraten, zwei der Insassen seien erschossen worden.

